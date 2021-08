India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: రేడియో కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్‌ ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. టోక్యో ఒలింపిక్స్ భారత్ సాధించిన అద్భుత విజయాలను ప్రస్తావించడంతో ఆయన ప్రసంగం ఆరంభమైంది. హాకీ క్రీడాకారుడు మేజర్ ధ్యాన్‌చంద్ సేవలను స్మరించుకున్నారు. ఆయన అందించిన స్ఫూర్తితోనే టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో భారత్ స్ఫూర్తిదాయక విజయాలను సాధించిందని అన్నారు. క్రీడారంగం సత్తా చాటడానికి ధ్యాన్‌చంద్ చెక్కు చెదరని పునాదులు వేశారని చెప్పారు.

సెల్యూట్..భవీనా: మహిళా శక్తికి ప్రతీక: ప్రశంసల హోరు: ప్రధాని మోడీ, వైఎస్ షర్మిల సహా (ఫొటోలు..ట్వీట్లు)

ఒలింపిక్స్‌లో సాధించిన విజయాలు ఇక్కడితో ఆగకూడదని ప్రధాని అన్నారు. ఈ వేగాన్ని కొనసాగించాలని తాను అకాంక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు. గ్రామస్థాయి నుంచి నగరాల వరకూ ప్రతి ఒక్కరూ క్రీడల గురించి ఆలోచించేలా దేశ అథ్లెట్లు టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో విజయాలను సాధించారని అన్నారు. గ్రామ స్థాయిలో ప్రతి క్రీడా మైదానం కూడా ఆటగాళ్లతో కళకళలాడాల్సిన దశకు భారత్ చేరుకుందని అన్నారు. ఒక్క క్రీడకే పరిమితం కాకుండా.. అన్నిరకాల స్పోర్ట్ యాక్టివిటీస్ స్వేచ్ఛగా కొనసాగాల్సి ఉందని చెప్పారు.

పీవీ సింధుకి 'మెగా' సన్మానం: హాజరైన సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)

పోటీ తత్వంతోనే విజయం లభ్యమౌతుందని ప్రధాని మోడీ స్పష్టం చేశారు. క్రీడలతో పాటు అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారత్ అద్భుత ప్రగతిని సాధించిందని పేర్కొన్నారు. అరుదైన సెక్టార్లలో యువత వినూత్న రీతిలో విజయాలను అదుకోవడానికి తపన పడుతోందని, ఇది దేశ పురోగతికి, ఆత్మ నిర్భర్ భారత్‌కు నిదర్శనమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కితాబిచ్చారు. కృష్ణాష్ఠమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మోడీ దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గుజరాత్‌లోని సోమ్‌నాథ్ మందిరం అభిివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టామని గుర్తు చేశారు.

English summary

Our sports grounds in villages, towns, cities must be full. Only through the participation of all, India can attain the height in sports it deserves: PM Modi.