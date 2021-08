India

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గన్ గడ్డ నుంచి అమెరికా దళాల నిష్క్రమణతో తాము విజయం సాధించామని తాలిబన్లు ప్రకటించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇది ఆఫ్గన్ల విజయమని... ఆఫ్గనిస్తాన్‌కు ఇప్పుడే పూర్తి స్వాతంత్య్రం లభించిందని పేర్కొన్నారు. ఇది తాలిబన్ల విజయమా కాదా అనే చర్చను పక్కకు పెడితే... ఇప్పటికీ ఓ అసంతృప్తి వారిని వెంటాడుతూనే ఉంది. పంజ్‌షీర్‌ ప్రావిన్స్ కొరకరాని కొయ్యగా మారడంతో... దాన్ని వశం చేసుకునేందుకు తాలిబన్లు తమ శక్తియుక్తులన్నీ ప్రయోగిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో వారికి ఆదిలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

English summary

Eight Taliban militants were killed in an attack by Panjshir resistance forces. Panjshir leader Ahmed Masoud spokesman Faheem Dashti responded on this,he said they are fighting for Afghanistan not just for Panjshir.