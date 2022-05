‘జడ్జీలు కాషాయ లోదుస్తులు ధరించారు’: హైకోర్టుపై పీఎఫ్ఐ సభ్యుడు అసహ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు

India

oi-Rajashekhar Garrepally

తిరువనంతపురం: రాజకీయ మరియు మతపరమైన ర్యాలీలలో పిల్లలను ఉపయోగించుకోవడంపై కేరళ హైకోర్టు తన దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా (PFI) నాయకుడు శనివారం న్యాయవ్యవస్థపై చాలా అసహ్యకరమైన వ్యాఖ్య చేశారు. పీఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు ఈ రోజుల్లో కోర్టులు చాలా త్వరగా షాక్ అవుతున్నాయని అన్నారు. యాహ్యా తంగల్‌గా గుర్తించబడిన ఈ సభ్యుడు.. న్యాయమూర్తులు 'కాషాయ లోదుస్తులు' ధరించడం వల్లనే ఇలా జరిగిందంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ఈరోజుల్లో కోర్టులు చాలా వేగంగా షాక్ అవుతున్నాయి.అలప్పుజ పీఎఫ్ఐ ర్యాలీలో నినాదాలు విని హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు షాక్ అయ్యారు.కారణం ఏంటో తెలుసా?జడ్జీలు వేసుకునే లోదుస్తులు కాషాయ రంగులో ఉంటే సహజంగానే వేడిని అనుభవిస్తారు. మీరు ఆందోళన చెందుతారు. అది మిమ్మల్ని కాల్చేస్తుంది. అది మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుందని మాకు పూర్తిగా తెలుసు' అని పీఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు యాహ్యా తంగల్ అన్నారు.

కాగా, పీఎఫ్‌ఐ ర్యాలీలో రెచ్చగొట్టే నినాదాలు చేసిన చిన్నారిపై కేరళ హైకోర్టు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది.కేరళలోని అలప్పుజాలో పీఎఫ్‌ఐ ర్యాలీలో రెచ్చగొట్టే నినాదాలు చేశారు. అయితే, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన వీడియోలో.. ఒక వ్యక్తి భుజంపై కూర్చున్న ఒక మైనర్ బాలుడు, "(హిందువులు) వారి కర్మల కోసం బియ్యం, పువ్వులు కొనాలి. ఓహ్! నేను ఒక విషయం మర్చిపోయాను. (క్రైస్తవులు) వారి అంత్యక్రియలకు ధూపం కూడా కొనుక్కోవాలి.ఇదిగో..ఇదిగో..మీ కసాయిలు.ఇక్కడ బతకాలంటే మర్యాదగా బతుకు..లేకపోతే ఆజాదీని ఎలా అమలుచేయాలో మాకు తెలుసు..ఇక్కడ బతకాలంటే మర్యాదగా బతుకు" అంటూ నినాదాలు చేశాడు.

Slogans from the PFI rally in Alappuzha, Kerala:



"Hindus should keep rice for their last rites & Christians should keep incense for their last rites. If you want to here, live decently, otherwise we know how to implement Azadi"



Warning by a minor boy & radicals from Kerala. pic.twitter.com/zoPxCYIzyf