Pfizer: నాడు పిలిచి పొమ్మన్నారు..ఇప్పుడు రమ్మన్నా రావట్లేదు: లెటర్లు రాసినా బదుల్లేదు

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ సెకెండ్ వేవ్ తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టింది. ఇదివరకు లక్షల్లో నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య.. ఇప్పుడు 40 వేలకు దాటట్లేదు. పాజిటివిటీ రేటు భారీగా తగ్గింది. మరణాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. కరోనా వల్ల సంభవించే మరణాలు వెయ్యికి దిగవగా నమోదవుతోన్నాయి. రోజురోజుకూ మరణాల సంఖ్య భారీగా తగ్గుతోంది. తాజా బులెటిన్ ప్రకారం..దేశవ్యాప్తంగా 24 గంటల వ్యవధిలో కొత్తగా 34,703 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా.. 553 మరణాలు రికార్డయ్యాయి. దేశంలో కరోనా వ్యాక్సినేషన్ జోరుగా సాగుతున్న ప్రభావం కరోనా రికవరీ రేటును మెరుగుపరిచిందనే అభిప్రాయాలు ఉన్నయి. ఇప్పటిదాకా 35,75,53,612 మందికి వ్యాక్సిన్ వేశారు.

