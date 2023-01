Business: అల్లుడామజాకా, అత్త కొంప ముంచేసిన అల్లుడు, ఎగిరెగిరి పడుతున్న భార్య, ఏం చేశాడంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఆ ప్రాంతంలో అమాయకులను బెదిరించి దౌర్జన్యాలు చేసిన యువకుడు ఏకంగా రౌడీషీటర్ జాబితాలో చేరిపోయాడు. రౌడీషీటర్ గా ఆ ప్రాంతంలో అక్రమాలకు పాల్పడ్డాడు. మత్తుమందు, గంజాయి విక్రయించడం మొదలుపెట్టి భారీగా డబ్బులు సంపాధించాడు. ఇతర రాష్ట్రాలకు వెలుతున్న నిందితుడు గంజాయి తీసుకు వచ్చి ఏజెంట్లను పెట్టకుని ఐటీ హబ్ లో యువతను మత్తుకు బానిసలు చేస్తున్నాడు. ఇంత చేస్తున్న రౌడీషీటర్ పోలీసులకు భయపడుతున్నాడు. అయితే రౌడీషీటర్ అతని అత్త కొంపను ముంచేయడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Plan B: A rowdy sheeter who brings ganja from Odisha and hides it in his aunty's house and does business in Bengaluru, son-in-law's hit aunt got a movie.