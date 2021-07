India

oi-Madhu Kota

దేశంలో ఇప్పటిదాకా ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా, దాదాపు ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలనూ ఉద్దేశించి లైవ్ లో ప్రసంగించారు పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ. ప్రస్తుత మోదీ సర్కార్ వల్ల దేశంలో తలెత్తిన ప్రమాదకర పరిస్థితులను వివరిస్తూ, రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఇంటికి పంపుదామని దేశ ప్రజలకు ఆమె పిలుపునిచ్చారు. కేంద్రం దొంగ చాటుగా నిఘాకు పాల్పడినట్లు వెల్లడైన 'పెగాసస్' ఉదంతంపైనా దీదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సీఎం కేసీఆర్,టీఆర్‌ఎస్‌ను దెబ్బ కొట్టేలా హుజూరాబాద్ బరిలో 1000 మంది ఈజీఎస్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు -నాడు కవితపై

English summary

West bengal chief minister Mamata Banerjee attacks Centre on Pegasus, says she plastered phone camera to prevent snooping. Mamata Banerjee on Wednesday took her "Khela Hobe" slogan to the national stage and declared that "Khela" will now happen in all states until the BJP is removed from the country. Addressing her supporters virtually during the July 21 Martyrs' Day rally, the Trinamool Congress chief threw down the gauntlet with an eye on the 2024 Lok Sabha elections and launched a scathing attack on the BJP.