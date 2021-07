మోదీ తప్పులకు మంత్రులు బలి -ఇది కేంద్ర కేబినెట్ ప్రక్షాళన కాదు, ప్రాయశ్చిత్తం: చిద్దూ ఫైర్

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారిని నియంత్రించడంలో, మూడో వేవ్ ముప్పు తొలగేలా అందరికీ వ్యాక్సిన్లు అందించడంలో మోదీ సర్కార్ దారుణంగా విఫలమైందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఏకంగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి తన పదవికి రాజీనామా చేయడం ముమ్మాటికీ ప్రాయశ్చిత్తంగా జరిగిందేనని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిప్రాయపడింది. బుధవారం నాటి కేంద్ర మంత్రి వర్గ విస్తరణపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు పి.చిదంబరం, జైరాం రమేశ్, రణదీప్ సుర్జేవాలా తదితరులు అనూహ్య విమర్శలు చేశారు..

English summary

The Congress went on a jibe overdrive today as news of Prime Minister Narendra Modi's cabinet reshuffle slowly unfolded. The satisfaction was evident as several ministers handling a clutch of crucial ministries resigned. senior Congress leader and former Union minister P Chidambaram immediately tweeted about an inherent "lesson". Chidambaram also said that it was a "confession" about his handling of the Covid pandemic. Another leader Jairam Ramesh, tweeted, "Poor Dr. Harsh Vardhan, a good man has been made a scapegoat for monumental failures at the highest level — nowhere else".