Full list of new Modi cabinet -కేంద్ర కేబినెట్ కొత్త స్వరూపం -మంత్రులు-శాఖలు పూర్తి జాబితా

India

oi-Madhu Kota

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంత్రివర్గ పునర్వవస్థీకరణలో భాగంగా 43 మంది మంత్రులు రాష్ట్రపతి భవన్‌లో బుధవారం ప్రమాణాలు చేశారు. వీరిలో 15 మందికి కేబినెట్ మంత్రులుగా, 28 మంది సహాయ మంత్రులు. దీంతో కేంద్రంలో మొత్తం మంత్రుల సంఖ్య 78కి పెరిగింది. వీరిలో 31 మంది కేబినెట్ హోదా మంత్రులు కాగా, మిగిలినవారు సహాయ మంత్రులు. కేంద్ర హోం, విదేశాంగ శాఖలకు ముగ్గురేసి సహాయ మంత్రుల్ని కేటాయించారు. మోదీ కొత్త కేబినెట్ లో మంత్రులకు శాఖలను కేటాయిస్తూ రాష్ట్రపతి కార్యాలయం ప్రకటన చేసింది. పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత మారిన మోదీ కేబినెట్ పూర్తి స్వరూపం ఇదే..

1. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ - ఉద్యోగుల మంత్రిత్వ శాఖ, పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ మరియు పెన్షన్లు, అణుశక్తి శాఖ, డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ (అంతరిక్ష శాఖ), అన్ని ముఖ్యమైన విధాన సమస్యలు, ఇతర మంత్రులకు కేటాయించని మిగతా శాఖలు

2. రాజ్‌నాథ్ సింగ్ - రక్షణ శాఖ

3. అమిత్ షా - హోంశాఖ, అదనంగా సహకార మంత్రిత్వ శాఖ

4. నితిన్ జైరామ్ గడ్కరీ - జాతీయ రహదారులు, రవాణా శాఖ

5. నిర్మలా సీతారామన్ - ఆర్థిక శాఖ, కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు

6. నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ - వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమ శాఖలు

7. డాక్టర్ సుబ్రమణ్యం జైశంకర్ - విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ

8. అర్జున్ ముండా - ట్రైబల్ ఎఫైర్స్

9. స్మృతి ఇరానీ - మహిళ, శిశు సంక్షేమ శాఖ

10. పీయూష్ గోయెల్‌ - వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమలు, టెక్స్‌టైల్ శాఖ, వినియోగదారుల సంక్షేమ శాఖ, ఆహారం మరియ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్

11. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ - విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి మరియు ఆంత్రప్రెన్యూర్‌షిప్ శాఖ

12. ప్రహ్లాద్ జోషి - పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు, కోల్ (బొగ్గు), మైన్స్ శాఖలు

13. నారాయణ్ తాటు రాణే - మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్‌ప్రైజెస్ శాఖ

14. సర్బానంద సోనోవాల్ - పోర్టులు, షిప్పింగ్, జలరవాణా శాఖ, ఆయుష్ శాఖలు

15. ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ - మైనారిటీ వ్యవహారాల శాఖ

16. డాక్టర్ వీరేంద్ర కుమార్ - సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారిక శాఖ

17. గిరిరాజ్ సింగ్ - గ్రామీణాభివృద్ధి, పంజాయతీ రాజ్ శాఖలు

18. జ్యోతిరాదిత్య సింధియా - పౌరవిమానయాన శాఖ

19. రామచంద్ర ప్రసాద్ సింగ్ - ఉక్కు మంత్రిత్వ శాఖ

20. అశ్విని వైష్ణవ్ - రైల్వే శాఖ, కమ్యూనికేషన్స్ శాఖ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సమాచార సాంకేతిక శాఖలు

21. పశుపతి కుమార్ పారస్ - ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల శాఖ

22. గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ - జలశక్తి మంత్రిత్వశాఖ

23. కిరెణ్ రిజిజు - న్యాయశాఖ

24. రాజ్ కుమార్ సింగ్ - పవర్ మినిస్ట్రీ, న్యూ అండ్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మినిస్ట్రీ

25. హర్‌దీప్ పూరీ - పెట్రోలియం మరియు సహజవాయువు శాఖ, గృహనిర్మాణ మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ

26. మంసుఖ్ మాండవీయ - ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, రసాయనాలు మరియు ఎరువుల శాఖ

27. భూపేంద్ర యాదవ్ - పర్యావరణం, అడవులు, వాతావరణ మార్పుల శాఖ, లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ మినిస్ట్రీ

28. మహేంద్ర నాథ్ పాండే - భారీ పరిశ్రమల శాఖ

29. పర్షోత్తమ్ రూపాలా - ఫిషరీస్, యానిమల్ హస్బెండరీ మరియు డెయిరీ శాఖ

30. జి. కిషన్ రెడ్డి - సాంస్కృతిక శాఖ, టూరిజం శాఖ, ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి

31. అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ - సమాచారం మరియు బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ శాఖ, యువజన వ్యవహారాలు మరియు క్రీడా శాఖలు

English summary

Full list of new Modi cabinet: Following the major overhaul, the Union Cabinet now has 78 members including Prime Minister Narendra Modi. The cabinet has several new faces, while seven ministers of state have been promoted and given cabinet rank. With this, the overall strength of the Union Cabinet has risen to 78, including the prime minister.