షాకింగ్: ప్రధాని మోదీ కన్నీరు -కొవిడ్ మరణాలపై భావోద్వేగం -మహమ్మారితో పోరు సుదీర్ఘం -వారణాసికి వందనం

National

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విలయతాండం కొనసాగుతూ, ఏరోజూ 4వేలకు తక్కువ కాకుండా ప్రజలు మృత్యువాత పడుతున్నారు. ఆక్సిజన్, వ్యాక్సిన్ల కొరత ఎప్పటికి తీరుతుందో తెలీని అయోమయ స్థితిలోనే మూడో వేవ్ వెల్లువెత్తొచ్చన్న హెచ్చరికలు జనానికి కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. కరోనా పరిస్థితుల నిర్వహణలో అతి దారుణంగా విఫలం చెందారని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతోన్న తరుణంలో.. దేశంలో కొవిడ్ మారణ మారణహోమంపై మోదీ కన్నీరు పెట్టారు. కరోనాతో పోరు సుదీర్ఘకాలం సాగబోతోందనే సంకేతమిచ్చారు..

కేసీఆర్‌కు కొవిడ్ రోగుల జిందాబాద్ -వరంగల్ ఎంజీఎంలో సీఎం తనిఖీ -ఫేస్ షీల్డ్, అనూహ్య వినతులు

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Friday choked with emotion while thanking doctors, frontline workers during video conference with them. "As a servant of Kashi, I thank everyone in Varanasi, especially the doctors, nurses, technicians, ward boys and ambulance drivers who have done a commendable work," PM said. PM was interacting with doctors, paramedical staff and other frontline health workers of Varanasi, his parliamentary constituency. He reviewed working of Covid and non-Covid hospitals during his interaction.