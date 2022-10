దేశంలో తొలి సంపూర్ణ సోలార్ గ్రామంగా ‘మొధేరా’ను ప్రకటించిన ప్రధాని మోడీ

India

oi-Rajashekhar Garrepally

గాంధీనగర్: దేశంలోని తొలి సంపూర్ణ సోలార్ గ్రామంగా గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని మొధేరా గ్రామం రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది. ఆదివారం గుజరాత్ రాష్ట్రంలో పర్యటించిన ప్రధాని మోడీ దేశంలోనే తొలి 24X7 సోలార్ విద్యుత్ గ్రామంగా మొహసానా జిల్లాల్లోని మొధేరా గ్రామాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు.

మోధేరాలో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసి అంకితం చేశారు. ఈ సందర్భంగా.. శరద్ పూర్ణిమ, వాల్మీకి జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఇప్పటి వరకు సూర్య దేవాలయం ఉన్న గ్రామంగానే మొధేరా దేశానికి తెలుసని.. ఇకపై దేశ ప్రజలంతా దీన్ని సూర్య గ్రామంగానే గుర్తిస్తారని ప్రధాని మోడీ వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రధాని మోడీ ఆదివారం నుంచి గుజరాత్‌లో మూడు రోజుల పర్యటనలో ఉన్నారు. అక్కడ రూ. 14,600 కోట్లకు పైగా విలువైన వివిధ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించనున్నారు. ఈ ఏడాది చివర్లో జరగనున్న రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సన్నహాక సభల్లో పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు.

" మొత్తం విద్యుత్, నీరు నుంచి రహదారి, రైలు వరకు నేడు, మోధేరా, మెహసానా.. ఉత్తర గుజరాత్‌లో అభివృద్ధి కొత్త శక్తి నింపబడింది. డెయిరీ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించిన అనేక ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించబడ్డాయి. శంకుస్థాపన చేయబడ్డాయి' అని ప్రధాన మంత్రి మోడీ వ్యాఖ్యానించారు.

Gujarat | Modhera, which is associated with the Sun Temple will also be known for its strides in solar energy. Big day for Modhera as it takes a giant leap towards harnessing solar power: PM Modi pic.twitter.com/bP8nXPbXYD