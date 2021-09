ప్రధాని మోదీ అమెరికా పర్యటన ఖరారు -బైడెన్ తో భేటీ: ఆఫ్ఘాన్ పై వైఖరి వెల్లడి..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ప్రధాని మోదీ అమెరికా పర్యటన దాదాపు ఖరారైంది. కరోనా కారణంగా ప్రధాని విదేశీ పర్యటనలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో బంగ్లాదేశ్ లో పర్యటన మినహా ఆయన ఏ ఇతర దేశానికి వెళ్ల లేదు. కరోనా తగ్గుముఖం పట్టిన తరువాత తొలి పర్యటన గా ఇప్పుడు అమెరికాకు వెళ్లనున్నారు. మూడు రోజుల పాటు పర్యటన సాగనుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బైడెన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత మోదీ తొలి సారిగా అమెరికా వెళ్తున్నారు. అయితే ఆ ఇద్ద‌రూ ఇప్ప‌టికే మూడు సార్లు వ‌ర్చువ‌ల్‌గా క‌లిశారు.

English summary

PM Modi may visit US for Quad Summit on September 24, to hold bilateral talks with Joe Biden and also will give a key speech in UNGA meeting.