ఇవి చాలా ముఖ్యమైన సమావేశాలు - ప్రతీ అంశంపై చర్చకు సిద్దం : ప్రధాని మోదీ..!!

ఈ రోజు నుంచి జరుగుతున్న శీతాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల ప్రారంభానికి ముందు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. దేశ ప్రగతి కోసం పార్లమెంటులో చర్చ జరగాలని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ప్రజా సమస్యలపై చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల సందర్భంగా పార్లమెంటు ఆవరణలో ప్రధాని మోదీ మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రతి విషయం చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. నూతన సంకల్పంతో రాజ్యాంగ దినోత్సవం నిర్వహించామని చెప్పారు.

English summary

Prime Minister Modi says govt is ready for discuss on any issue, this is session is much important for all.