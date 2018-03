ఎంపీ కవితకు ప్రధాని మోడీ లేఖ: ఏముందో తెలుసా?

న్యూఢిల్లీ: తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నిజామాబాద్ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత పుట్టినరోజు(మార్చి 13) సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే తెలుగులోనే ప్రధాని మోడీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలపడం విశేషం.

PM Modi wished TRS MP K.Kavitha in Telugu on her birthday. The note reads, 'On the account of your birthday accept my hearty wishes. I wish God gives you the health and happiness needed to serve the country's people.' pic.twitter.com/yLhuOksbax