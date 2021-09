India

కోల్‌కత: ఈ ఏడాది అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తరువాత.. దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగిపోయిన పేరు- ప్రశాంత్ కిషోర్. రాజకీయ వ్యూహకర్త.. టాప్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్. అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఆయనకు ఉన్న పట్టు ఎలాంటిదో.. మరోసారి నిరూపించాయి ఈ అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు. ప్రత్యేకించి- పశ్చిమ బెంగాల్. భారతీయ జనతా పార్టీ చావో..రేవోగా పోరాడిన రాష్ట్రం ఇది. ముఖ్యమంత్రి మమత బెనర్జీ సారథ్యంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ను ఓడించడానికి బీజేపీ చేసిన ప్రయత్నాలంటూ లేవు.



Ahead of crucial Bhavanipur by-elections in West Bengal, where the CM Mamata Banerjee contesting, BJP claimed that political strategist Prashant Kishor has registered himself as a voter from the poll-bound constituency.