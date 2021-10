Puneeth Rajkumar: నిన్న రాత్రి బర్త్ డే పార్టీలో పునీత్ రాజ్ కుమార్, అక్కడ ఏం జరిగింది ?

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: కన్నడ పవర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ చనిపోయారు అంటే నమ్మడం చాలా కష్టం అని ఆయన సన్నిహితులు అంటున్నారు. పునీత్ రాజ్ కుమార్ శుక్రవారం గుండెపోటుతో మరణించిన విషయం తెలిసిందే. జిమ్ చేస్తున్న సమయంలో గుండెపోటుకు గురైన పునీత్ రాజ్ కుమార్ కు సమీపంలోని ఆసుపత్రిలో ప్రథమిక చికిత్స చేయించి అనంతరం బెంగళూరులోని విక్రమ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స అందిస్తున్న సమయంలోనే పునీత్ రాజ్ కుమార్ మరణించారు. పునీత్ రాజ్ కుమార్ గురువారం రాత్రి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు బర్త్ డే పార్టీకి హాజరైనారు. రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పునీత్ రాజ్ కుమార్ బర్త్ డే పార్టీలో ఉన్నారు. అదే పార్టీలో శ్యాండిల్ వుడ్ ప్రముఖులు ఉన్నారు. పునీత్ రాజ్ కుమార్ మరణించిన ముందు రోజురాత్రి జరిగిన బర్త్ డే పార్టీలో ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని బర్త్ డే జరుపుకున్న సంగీత దర్శకుడు పిన్ టూ పిన్ వివరించారు.

English summary

Power Star: Puneeth Rajkumar participated in Gurukiran's party yestarday in Bengaluru. Gurukiran said he was very fine and healthy when he is in Party.