పాట్నా: ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ తన సొంత రాష్ట్రం బిహార్‌లో ప్రారంభించిన పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది. జన్ సురాజ్ పేరుతో ఆయన బిహార్‌ను చుట్టేస్తోన్నారు. 3,500 కిలోమీటర్ల మేర ఆయన కాలినడకన నడవనున్నారు. బిహార్‌లో మార్పును తీసుకుని రావాలనే లక్ష్యంతో అడుగు వేస్తోన్నారు. దేశంలో అత్యంత వెనుకబడిన రాష్ట్రంగా ఉన్న బిహార్‌ను బాగు చేయాల్సిన బాధ్యతను తాను స్వీకరించానని చెబుతోన్నారు.

When asked about Prashant Kishor's claim that Nitish Kumar offered him a post recently, Bihar CM says, "It's false. 4-5 yrs back he had told me to merge with Congress. He has gone to BJP and is acting as per it.