ప్రధాని మోడీ సంచలన నిర్ణయం: అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో రేపు భేటీ.. రీజన్ ఏంటంటే!!

oi-Dr Veena Srinivas

భారత దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో రేపు సమావేశం కానున్నారు. ఏప్రిల్ 27వ తేదీన బుధవారం రోజు అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో భేటీ కానున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కరోనా మహమ్మారి కేసుల పెరుగుదల నేపధ్యంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు.దేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పెరుగుతున్న ట్రెండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రేపు ఏప్రిల్ 27న వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షా సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించనున్నారు.

English summary

In view of the growing trend of corona cases in the country, Prime Minister Narendra Modi will hold a review meeting with the Chief Ministers of all the states on April 27 tomorrow via video conference.