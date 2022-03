Private Bus: రెచ్చిపోయి బస్సు నడిపిన డ్రైవర్, ఐదు మంది మృతి, రూ. 5 లక్షలు పరిహారం, తెలుగోడు !

India

బెంగళూరు/ తమకూరు: ప్రతిరోజు సంచరించే ప్రైవేట్ బస్సు ఎప్పటిలాగే బయలుదేరింది. బస్సులో సుమారు 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని తెలిసింది. ప్రతిరోజు సంచరించే మార్గంలో ప్రైవేటు బస్సును డ్రైవర్ వేగంగా నడిపాడు. ఆ సమయంలో బస్సులో ఉన్న కొందరు ప్రయాణికులు బస్సు వేగం తగ్గించాలని, ఇలా వేగంగా వెళితే ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని డ్రైవర్ కు చెప్పారని, బస్సు కండెక్టర్ ను మందలించారని తెలిసింది. అయితే బస్సు డ్రైవర్ మాత్రం వేగంగా తగ్గించకుండా బస్సును ఇంకా వేగంగా నడిపాడని తెలిసింది. ఇదే సమయంలో వేగంగా వెలుతున్న బస్సు మార్గం మద్యలో అదుపు తప్పి పల్టీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదు మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. ప్రమాదంలో ఓ తెలుగు వాడు ఉన్నాడు. విషయం తెలుసుకున్న సీఎం, హోమ్ మంత్రి, రవాణా శాఖా మంత్రి, మాజీ సీఎంలు విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో 25 మందికి తీవ్రగాయాలైనాయని, వారిలో 7 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉందని పోలీసులు అంటున్నారు. బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన వారికి, తీవ్రగాయాలైన వారికి ప్రభుత్వం పరిహారం ప్రకటించింది. ప్రైవేటు బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్షం కారణంగానే ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెలుగు చూసింది.

Tumakuru Private Bus Accident: At least 5 people were killed when a private bus Accident near the Palavalli Katte of Pavagada taluk in Tumakuru district. Transport Minister B Sriramulu Declared Rs 5 Laksh compensation for Deceased Family Members and Rs 50 Thousand compensation for Injured.