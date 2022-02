Punjab Elections 2022: ఉగ్రవాదినైతే ఎందుకు అరెస్ట్ చెయ్యలేదు,కాంగ్రెస్, బీజేపీ అంతా ఒక్కటై: కేజ్రీవాల్

India

పంజాబీ ఎన్నికలు పోరుకు రంగం సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈరోజుతో రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రచార పర్వానికి తెరపడనుంది. ఈ సమయంలో ప్రధానంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శల వర్షం కురుస్తోంది. పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎలాగైనా గద్దె దించాలని ఆమ్ ఆద్మీ విఫలయత్నాలు చేస్తోంది. ఇక బీజేపీ మాట సరే సరి.

Punjab Elections 2022: నేటితో పంజాబ్ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెర.. ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై ఈసీ వివరణ

Arvind Kejriwal has questioned why they did not arrest me and not investigated if I'm a terrorist, alleging that Congress and the BJP were unitedly attacking him.