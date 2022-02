పంజాబ్ లో కొత్త సమీకరణాలు - ఆప్ కీలకం కానుందా : ఎవరు ఎవరితో కలుస్తారు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

మరి కొద్ది గంటల్లో పంజాబ్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. త్రిముఖ పోటీలో ఎవరికి వారు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నా... సమీకరణాలు మాత్రం ఆసక్తి కరంగా ఉన్నాయి. మొత్తం 117 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అధికారం నిలబెట్టుకొనేందుకు రాజకీయంగా అనేక వ్యూహాలను తెర మీదకు తెచ్చింది. అయితే, ఈ ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు ఆప్ ప్రభావం ఏ మేర అనే చర్చ ఆసక్తి కరంగా మారింది. ఆప్ 2014 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పంజాబ్‌లో ఆ పార్టీ నాలుగు లోక్‌సభ స్థానాలను గెల్చుకుంది.

Parties in last trails to get voters support in polling with huge expectations, now political equationg becoming venry interesting in the state