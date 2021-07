మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి రజనీకాంత్ : మక్కల్ మండ్రం ఆఫీస్ బేరర్లతో భేటీ, రీ ఎంట్రీపై తేల్చేస్తానన్న తలైవా !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

గత తమిళనాడు ఎన్నికలకు ముందు తమిళ రాజకీయాలలో సంచలనం సృష్టించేందుకు రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేస్తానని ప్రకటించిన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అనారోగ్య కారణాలతో రాజకీయాల నుండి వైదొలుగుతానని ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూసిన ఆయన అభిమానులు ఆయన రాజకీయాల నుండి తప్పుకుంటున్నట్టు చేసిన ప్రకటన నేపథ్యంలో తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. ఇక మళ్లీ మరోమారు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో రీఎంట్రీపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది.

రజనీకాంత్ సేన వలసల బాట .. డీఎంకేలో చేరిన మక్కల్ మండ్రం నేతలపై తలైవా టీమ్ చెప్పిందిదే !!

English summary

Superstar Rajinikanth, after opting out of politics over health worries, has indicated another change of heart. He will meet with members of his outfit Rajini Makkal Mandram officer bearers today. "Will discuss whether I should enter politics or not," Rajinikanth has reportedly said.