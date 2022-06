పెద్దల సభకు వెళ్లేదెవరు- ఆ రెండు స్థానాలపైనే గురి : 16 స్థానాలకు నేడే ఎన్నికలు..!!

India

రాష్ట్రపతి ఎన్నికల వేళ..పెద్దల సభకు ఈ రోజు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అయితే, ఈ రోజు జరిగే ఎన్నికలు ఆసక్తి కరంగా మారాయి. మొత్తం 15 రాష్ట్రాల్లోని 57 స్థానాల భర్తీకి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. కాగా, అందులో 41 స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మిగిలిన 16 స్థానాల కోసం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అందులో రెండు స్థానాల్లో హోరా హోరీ పోటీ నెలకొని ఉంది. పెద్దల సభలో వంద మంది బలం సంపాదించిన బీజేపీ ఈ ఎన్నికల తరువాత కొంత మేర తగ్గే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అదే విధంగా కాంగ్రెస్ సంఖ్య బలం తగ్గి..ప్రాంతీయ పార్టీల సంఖ్యా బలం పెరగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో భాగంగా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, హరియాణా, రాజస్థాన్‌ రాష్ట్రాల పరిధిలో 16 స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది.. పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే కౌంటింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు.

All set to go to Rajyasabha polls for 16 seats across four states on Friday. The four states include Maharashtra with six seats, Rajasthan with four seats, Karnataka with four seats and Haryana with two seats.