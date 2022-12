కరోనా కథ మొదటికొచ్చింది- విమానాశ్రయాల్లో కోవిడ్ శాంపిళ్లు పునఃప్రారంభించిన కేంద్రం

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: చైనాలో మళ్లీ పురుడు పోసుకున్న ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు.. తీవ్రత భారత్‌పై పడినట్టే కనిపిస్తోంది. చైనాలో ప్రతి రోజూ వేల సంఖ్యలో కొత్త పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతోండంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటోంది. జపాన్, దక్షిణ కొరియాతో పాటు అమెరికా, బ్రెజిల్‌లల్లో కూడా కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. భారత్‌‌లోనూ ఈ మహమ్మారి ఉధృతి ఇప్పుడిప్పుడే కనిపిస్తోంది. కొత్త కేసులు వెలుగులోకి వస్తోన్నాయి.

English summary

Source from Ministry of Health said that the random sampling of international passengers for Covid19 has started at airports in the country