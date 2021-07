బిగ్ షాక్: Mastercard డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులపై RBI ఆంక్షలు -కొత్తవి జారీ చేయొద్దు -ఉన్నవాటికి నో ప్రాబ్లమ్

India

oi-Madhu Kota

ఇండియా సహా పలు దేశాల్లో వివిధ బ్యాంకుల ఖాతాదారులకు డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా ఆర్థిక సేవలు అందించే మల్టీనేషనల్ సంస్థ 'మాస్టర్ కార్డ్'కు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) భారీ షాకిచ్చింది. అమెరికాకు చెందిన మాస్టర్ కార్డ్ సంస్థ తన భారతీయ వినియోదారుల డేటాను స్థానికంగానే(దేశంలోనే) పొందుపర్చాలన్న నిబంధనను పాటించని కారణంగా ఆర్బీఐ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దాని ప్రకారం..

డేటా స్టోరేజీ నిబంధనలు పాటించని కారణంగా మాస్టర్‌ కార్డ్‌పై చర్యలకు దిగిన ఆర్బీఐ.. కొత్తగా తన డెబిట్‌, క్రెడిట్‌, ప్రీపెయిడ్‌ నెట్‌వర్క్‌లోకి వినియోగదారులను చేర్చుకోకుండా మాస్టర్ కార్డ్ పై ఆంక్షలు విధించింది. జులై 22 నుంచి ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయని పేర్కొంది. కాగా, ఇప్పటికే మాస్టర్‌ కార్డ్ వాడుతోన్న కస్టమర్లపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని, కొత్త కార్డుల జారీని మాత్రమే నిలిపేయాలని ఆదేశించినట్లు ఆర్‌బీఐ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.

పౌరుల వ్యక్తిగత డేటాను మరింత సురక్షితం చేసేలా బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ సర్వీసుల రంగానికి సంబంధించి మోదీ సర్కారు కొన్ని నిబంధనలను సవరించింది. దాని ప్రకారం.. దేశంలో ఆర్థిక సేవలు అందించే మాస్టర్ కార్డ్, అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, వీసా కార్డ్ తదితర సంస్థలు ఇక్కడ జరిగే పేమెంట్స్‌కు సంబంధించిన డేటాను దేశీయంగానే భద్రపరచాలనే నిబంధనను రూపొందించింది. ఆమేరకు 2018 ఏప్రిల్‌ లోనే ఆర్బీఐ మాస్టర్ కార్డ్ సహా అన్ని సంస్థలకు నోటీసులు ఇచ్చింది. కాగా,

ఆర్బీఐ ఇచ్చిన గడువులోగా నిబంధనల పాలనలో విఫలం కావడంతో మాస్టర్ కార్డ్ పై ఆంక్షలు విధించారు. పేమెంట్స్‌ అండ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ సిస్టమ్స్‌ చట్టం 2007ను (పీఎస్‌ఎస్‌ చట్టం) అనుసరించి మాస్టర్ కార్డ్ సంస్థపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఆర్‌బీఐ తెలిపింది. గతంలో అమెరికన్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, డైనర్స్‌ క్లబ్‌ కార్డులపైనా ఆర్‌బీఐ ఈ తరహా ఆంక్షలనే విధించింది.

English summary

The Reserve Bank of India (RBI) on Wednesday imposed restrictions on Mastercard Asia / Pacific Pte Ltd (Mastercard) from onboarding new domestic debit, credit or prepaid customers on its card network. The ban on Mastercard issuing new cards takes effect on 22 July. The action has been against the payment system operator for violating RBI's norms on the storage of payment systems data.