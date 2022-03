ఉత్తరాఖండ్ లో బీజేపీ విజయానికి, కాంగ్రెస్ ఓటమికి కారణాలివే..

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) ఉత్తరాఖండ్‌లో 70 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను 47 స్థానాల్లో ఆధిక్యతతో అధికారాన్ని నిలబెట్టుకుంది. కాంగ్రెస్ 18 స్థానాలకు పరిమితం అయ్యింది. రాష్ట్ర చరిత్రలో వరుసగా రెండోసారి అధికారం చేపట్టడం ఇదే తొలిసారి. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓటమికి కారణాలను పరిశీలిస్తే

కాంగ్రెస్ తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఎల్‌పిజి సిలిండర్ల ధర రూ.500 లోపు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఉద్యోగాలు, ఐదు లక్షల కుటుంబాలకు మానిటరీ భత్యం, మెరుగైన ఆరోగ్య సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 40 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, ప్రజలు వాటిని అంతగా పట్టించుకోలేదు . జాతీయ భద్రత, సైన్యం, సంక్షేమం, మతపరమైన, పర్యాటక సమస్యలపై ఫోకస్ చేసిన బీజేపీకి ఓటు వేశారు.

గ్రాండ్ ఓల్డ్ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత తగాదాలు, ఎన్నికల వాగ్దానాల నిర్వహణ పరంగా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ఆ పార్టీ జాతీయ ఇమేజ్ రాష్ట్రంలో విజయావకాశాలను తగ్గించిందన్న భావన వ్యక్తం అవుతుంది. బీజేపీకి ప్రచారకుల స్టార్ లిస్ట్ ఉంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కనీసం మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. హోం మంత్రి అమిత్ షా, పార్టీ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డా, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ సిఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా ఎన్నికలకు ముందు రాష్ట్రంలో అనేక ర్యాలీలు నిర్వహించారు. అయితే, కాంగ్రెస్ నేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలు చాలా తక్కువ ర్యాలీలు నిర్వహించారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మాజీ సీఎం హరీష్ రావత్ ప్రభుత్వం బుజ్జగింపు రాజకీయాలు చేస్తుందని బీజేపీ ఆరోపించింది. ఎన్నికల ర్యాలీలో హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతూ, కాంగ్రెస్ హయాంలో నమాజ్ కోసం రహదారులను మూసివేయడానికి అనుమతించిందని, రాష్ట్రంలో ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ విషయాలపై కూడా బీజేపీ ఓట్లు రాబట్టుకోగలిగినట్లు కనిపిస్తోంది.

భారతీయ సైన్యంలో అధిక భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉన్న మరియు మతపరమైన టూరిజంపై ఆధారపడిన రాష్ట్రంలో బిజెపి ఆర్మీ అనుకూల పార్టీ మరియు మతపరమైన పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించగల పార్టీ అనే ఇమేజ్ దానికి అనుకూలంగా పని చేసింది. కాంగ్రెస్ ఈ అంశాలపై ఫోకస్ చెయ్యలేకపోవటం మైనస్ గా కనిపిస్తుంది.

English summary

There are many reasons behind the defeat of the Congress in Uttarakhand. Many factors led to the defeat of the Congress, such as the displeasure of the people with the election promises given by the Congress and the decline of the Congress as a national party.