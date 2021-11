India

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థ ఐఎస్ఐఎస్ (ఐసీస్) భారీ విధ్వంసానికి వ్యూహరచన చేస్తోంది. అందుకోసం పెద్దయువతకు గాలం వేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. యువతను నియమించుకునే క్రమంలో ఎవరికీ అనుమానం తలెత్తకుండా ఉండేందకు టిక్ టాక్ యాప్ ను వినియోగించుకునేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది ఐసిస్ ఉగ్రవాద సంస్థ. టిక్ టాక్ యాప్ ద్వారా యువతను ఆహ్వనించి తర్వాత వారిని ఐసిస్ కార్యకలాపాలకు అనుగుణంగా తీర్చదిద్దుకొని వారి ద్వారా విధ్వంసం చేయించాలనేది ఐఎస్ఐఎస్ వ్యూహంగా తెలుస్తోంది.

English summary

ISIS was found to have been recruited with the help of popular social media medium Tik Tak. The militant group is trying to woo young people by making videos on the Tik Tak app.