Relationship: తండ్రి అక్రమ సంబంధం, ఆస్తులు దానం, విసిగిపోయిన కొడుకు, చెరుకు తోటలో చెక్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముజఫర్ నగర్: భార్య, వయసు వచ్చిన కొడుకును గాలికి వదిలేసిన తండ్రి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. భార్యతో పాటు కొడుకు కూడా నీ పద్దతి మార్చుకోవాలని అతనికి పదేపదే బుద్దిమాటలు చెప్పారు. కుక్క తోక వంకర అంటూ అతని ఆడిందే ఆటగా పాడిందే పాటగా తయారైయ్యింది. భార్య, కొడుకు, బంధువులతో పాటు తెలిస వాళ్లు ఎంత చెప్పినా అతను మాత్రం పద్దతి మార్చుకోలేదు. ఊర్లో అందరూ అయిపోవడంతో ఎర్రగా బుర్రగా ఉండే పక్క ఊరి వాళ్ల కోసం వెంపర్లాడాడు. ఇంట్లో భార్యను పట్టించుకోవడం వదిలేసిన భర్త పరాయి మహిళలతో ఎంజాయ్ చేశాడు.

తన పేరుతో ఉన్న ఆస్తులు వేరే వ్యక్తి పేరు మీద రాయడానికి సిద్దం అయ్యాడు. తన తండ్రి ఆస్తులు మొత్తం వేరే మగాడి పేరుతో రాయడానికి సిద్దం అవుతున్నాడని తెలుసుకున్న కొడుకు తండ్రి మనసు మార్చడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇదే సమయంలో ఊరి బయట చెరుకు తోటలో తండ్రి హత్యకు గురైనాడు. తన తండ్రిని ముగ్గురు వ్యక్తులు హత్య చేశారని కొడుకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తన తండ్రిని హత్య చేసిన వారి వివరాలను కూడా కొడుకు పోలీసులకు చెప్పాడు. పోలీసుల విచారణలో ఎవరు హత్య చేశారు ? అనే అసలు విషయం బయటకు కావడం కలకలం రేపింది.

English summary

Relationship: A man was arrested for allegedly killing his father for a relationship with another man in the Khatauli area here, police said.