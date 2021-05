National

oi-Syed Ahmed

భారత్‌లో కరోనా కల్లోలం అంతకంతకూ తీవ్రమవుతోంది. నిత్యం లక్షల కేసులతో జనం ప్రాణాలు గుప్పిట్టో పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు. ఓవైపు టెస్టుల కరవు, మరోవైవు వ్యాక్సిన్ల కొరత తీవ్రమై జనం గత కొన్ని శతాబ్దాల్లో చూడని ఉత్పాతాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిపై రకరకాల విశ్లేషణలు సాగుతున్నాయి. తాజాగా ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్ధ తన వారాంతపు నివేదికలో కరోనా సెకండ్‌ వేప్‌కు కారణమవుతున్న వైరస్‌ రకం భారత్‌లో తొలిసారి ఎప్పుడు కనిపించింది, దీని వ్యాప్తికి కారణాలు బయటపెట్టింది.

English summary

The WHO, in its COVID-19 Weekly Epidemiological Update, published Wednesday, said that viruses in the B.1.617 lineage were first reported in India in October 2020.