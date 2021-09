Revenge: భార్య దూరం, మహిళతో అక్రమ సంబంధం, అర్దరాత్రి నరికి చంపిన 22 మంది, ఫ్రెండ్స్ ఎస్కేప్ !

India

పంచకుల/ హర్యానా/ చెన్నై: హత్య కేసులో జైలుకు వెళ్లిన వ్యక్తి బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చాడు. భార్యకు దూరంగా ఉంటున్న అతను వేరే మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. నేరచరిత్ర ఉన్న ఇతను నిత్యం కొందరు అనుచరులను వెంటపెట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు. రాత్రి హోటల్ లో అనుచరులతో కలిసి భోజనం చేసిన అతను తరువాత బయటకు వచ్చి కారులో బయలుదేరాడు. అదే సమయంలో రెండు కార్లు, నాలుగు బైకుల్లో వచ్చిన వ్యక్తులు అతని కారును అడ్డగించి కారు అద్దాలు మొత్తం ద్వంసం చేశారు. కారులో ఉన్న ఇద్దరు అనుచరులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. 22 మంది వ్యక్తులు కత్తులు, వేటకోడవళ్లు తీసుకుని నడిరోడ్డులో దారుణంగా నరికి చంపేసి అక్కడి నుంచి దర్జాగా అక్కడి నుంచి పారిపోవడం కలకలం రేపింది.

Revenge: A 37-year-old man was allegedly hacked to death with sharp weapons by at least 24 men at the Majri Chowk bus stop on the intervening night near Panchkula.