కాశ్మీర్ లో భీభత్సం సృష్టించే ప్రమాదం ; ఆఫ్ఘనిస్థాన్ నుండి కాశ్మీర్ తో పాటు రష్యాకు ముప్పు : రష్యన్ రాయబారి

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను తాలిబన్లు వశం చేసుకోవడంతో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ఉగ్రవాద దేశంగా, ఉగ్రవాద తయారీ కర్మాగారంగా మారుతుందా అన్న అనుమానాలు ప్రపంచ దేశాల్లో వ్యక్తం అయిన పరిస్థితి ఉంది. ముఖ్యంగా భారతదేశం ఆఫ్ఘనిస్థాన్ విషయంలో మొదటి నుంచి ఇదే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భూభాగం భారత వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు ఉపయోగపడుతుందని భారతదేశం ఇప్పటికే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇటీవల తాలిబన్ నాయకులతో జరిపిన చర్చల్లో కూడా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను ఏ విధమైన ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించకుండా చూడాలని పేర్కొంది. కానీ భారత ప్రభుత్వ ఆందోళన నిజమయ్యేలా కనిపిస్తుందని తాజా పరిణామాలతో అర్థమౌతుంది.

కాశ్మీర్ పై బాంబు పేల్చిన తాలిబన్ నాయకుడు, ఆ షాకింగ్ కామెంట్స్ పై భగ్గుమన్న భారత్ !!

English summary

Russian Ambassador to India Nikolai Kudashev has said that there is a common concern between Russia and India in the wake of the latest developments in Afghanistan. The Russian envoy, who is embroiled in the latest developments in Afghanistan, said there was a risk of the spread of terrorism in Russian territory as well as in Kashmir, adding that India and Russia would continue to face any terrorist threat. .