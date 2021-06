India

బెంగళూరు: విధి నిర్వహణలో ముక్కుసూటిగా వ్యవహరిస్తూ, తరచూ ట్రాన్స్‌ఫర్లను ఎదుర్కొంటోన్న కర్ణాటక కేడర్ తెలుగు ఐఎఎస్ అధికారిణి రోహిణి సింధూరి కథ.. వెండితెరపైకి ఎక్కనుంది. సమర్థురాలైన ఐఎఎస్ అధికారిగా ఆమె వ్యవహార శైలిని కళ్లకు కట్టినట్టు చిత్రీకరించడానికి శాండల్‌వుడ్ సిద్ధమైంది. దీనికోసం టైటిల్‌ను కూడా రిజిస్టర్ చేయించారు నిర్మాత. లీడ్ రోల్ సహా ఇతర పాత్రలకు చెందిన నటీనటుల ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. రోహిణి సింధూరి పాత్రలో బిగ్‌బాస్ మాజీ కంటెస్టెంట్ నటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

English summary

The speculations concerning Rohini Sindhuri's biopic have been rife for quite some time. Titled 'Bharatha Sindhuri'. Reports have also stated that former Bigg Boss Kannada contestant Akshatha Pandavapura has been approached to play the role.