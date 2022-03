RRR: దెబ్బతో రికార్డులు బద్దలు, 100 ఎకరాల్లో, రాజమౌళి,ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ క్రేజ్ కేక, వారం ముందే ఉగాది !

India

oi-Mallikarjuna

హైదరాబాద్/బెంగళూరు/ చిక్కబళ్లాపురం: యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మోగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన RRR సినిమా కోసం తెలుగు ప్రజలతో పాటు ప్రపంచంలోని భారతీయ సినిమాలు చూసే ప్రతి ప్రేక్షకుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ బాషల్లో ఈనెల 25వ తేదీ కొన్ని వేల సినిమా థియేటర్లలో విడుదలౌతున్న RRR సినిమా మీద దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. బాహుబలి సినిమా తరువాత ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న RRR భారీ మల్లీస్టారర్ సినిమా కావడంతో అంచనాలు మాత్రం ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

నందమూరి అభిమానులు, మోగా ఫ్యామిలీ అభిమానుల అంచనాలు చెప్పడం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కావడం లేదు. బెంగళూరుకు సుమారు వంద కిలోమీటర్ల దూరంలోచి బెంగళూరు- బళ్లారి జాతీయ రహదారిలోని చిక్కబళ్లాపురం సమీపంలో 100 ఎకరాల్లో RRR ఫ్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ ఈనెల 19వ తేదీ శనివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. RRR సినిమా ఫ్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. RRR సినిమా ఫ్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ కోసం భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. RRR ఫ్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగే ప్రాంతంలో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ అభిమానులు ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు,

RRR: ఆంధ్రా-కర్ణాటక బార్డర్ లో దుమ్ములేపడానికి సిద్దం అవుతున్న ఆర్ఆర్ఆర్ టీమ్, ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ సందడి !

English summary

RRR event: The RRR pre-release event of Kannada will be held either on 19th March at Chikkaballapur. Karnataka CM Basavaraj Bommai, Superstar Shivaraj Kumar are the chief guests for the RRR pre-release event.