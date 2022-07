సీఎం హేమంత్ సోరెన్ సన్నిహితుడికి చెందిన రూ. 30 కోట్ల ఓడను సీజ్ చేసిన ఈడీ

India

oi-Rajashekhar Garrepally

రాంచీ: జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ సన్నిహితుడు, ఎమ్మెల్యే ప్రతినిధి పంకజ్ మిశ్రాకు సంబంధించిన రూ.30 కోట్ల విలువైన ఓడను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సీజ్ చేసింది. అక్రమ మైనింగ్ కేసులో ఇటీవల మిశ్రాను ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది.

మంగళవారం జరిగిన దాడిలో ED ఒక అంతర్గత నౌక - MV ఇన్‌ఫ్రాలింక్-IIIని కూడా స్వాధీనం చేసుకుంది.

జార్ఖండ్‌లోని సాహిబ్‌గంజ్‌లోని సుకర్‌ఘర్ ఘాట్ నుంచి ఎటువంటి అనుమతి లేకుండా అంతర్గత నౌకను అక్రమంగా తవ్విన రాతి చిప్స్, బండరాళ్లను రవాణా చేయడానికి పంకజ్ మిశ్రా, ఇతరులతో కలిసి రాజేష్ యాదవ్ ఆదేశాల మేరకు అక్రమంగా నడుపుతున్నారని దర్యాప్తు సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

ఏజెన్సీ సాహిబ్‌గంజ్‌లో రెండు అక్రమ గనులను కూడా గుర్తించింది. ఒకటి బిష్ణు యాదవ్, ఇతరులు నిర్వహిస్తున్నారు. మరొకటి లీజుకు తీసుకున్న ప్రాంతానికి మించి మైనింగ్ విస్తరించింది.

చట్టవిరుద్ధంగా తవ్విన అదనపు ప్రాంతం 37.5 మిలియన్ క్యూబిక్ అడుగుల అంచనా వేయబడింది. ఇది ప్రకటించబడలేదు, దాచబడింది. తవ్విన రాతి చిప్‌ల ప్రాసెస్ చేసిన విలువ దాదాపు రూ.45 కోట్లు ఉంటుందని ఈడీ తెలిపింది.

The Vessel was being operated at the behest of Rajesh Yadav alias Dahu Yadav in collusion with Pankaj Mishra and others for transporting illegally mined stone chips/stone boulders. The estimated cost of the vessel is around Rs 30 Cr. FIR registered: Enforcement Directorate (ED) pic.twitter.com/V2deP42Rtc