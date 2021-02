National

oi-Rajashekhar Garrepally

అలప్పుజ: కేరళ రాష్ట్రంలో మరో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్(ఆర్ఎస్ఎస్) కార్యకర్త దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. రెండు వర్గాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణ ఈ హత్యకు దారితీసింది. ఈ ఘటన అలప్పుజ జిల్లాలో బుధవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది.

అలప్పుజలోని వయలార్ పట్టణ సమీపంలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు, సోషల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్‌డీపీఐ) మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ క్రమంలో నందు అనే ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తను ఎస్‌డీపీఐ వర్కర్స్ దారుణంగా హత్య చేశారు. కాగా, పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా(పీఎఫ్ఐ) రాజకీయ విభాగమే ఈ ఎస్‌డీపీఐ.

ఈ ఘర్షణల్లో పలువురు ఆర్ఎస్ఎస్, ఎస్‌డీపీఐ కార్యకర్తలు తీవ్రగాయాలపాలయ్యారు. నందుపై పదునైన ఆయుధంతో దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన అతను ఆస్పత్రికి తరలించే లోపే మృతి చెందాడని పోలీసులు తెలిపారు.

Kerala: BJP & Hindu outfits have called for a shutdown in Alappuzha district from 6 am to 6 pm today in protest against the death of an RSS worker in a clash with SDPI workers last night, says BJP district president MV Gopakumar