Sadist: భార్య మీద తాగుబోతు భర్తకు డౌట్, ఆహారంలో విషం కలిపి ?, నలుగురు పిల్లలు!

India

oi-Mallikarjuna

బరేలి/ఉత్తరప్రదేశ్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలు పుట్టిన తరువాత కూడా భర్త అతని భార్యను సంతోషంగా చూసుకున్నాడు. రానురాను భర్త మద్యంకు బానిస అయ్యాడు. ఇదే సమయంలో పిల్లలను పోషించడానికి భార్య ఉద్యోగం చెయ్యడానికి బయటకు వెలుతోంది. బయట తిరుగుతున్న భార్య మీద భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. భార్య మీద అనుమానం పెంచుకున్న భర్త అతని భార్య దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని మద్యం సేవిస్తూ జల్సా చేస్తున్నాడు. పిల్లలను పోషించడమే కాకుండా భర్త లిక్కర్ ఖర్చులకు డబ్బులు ఇవ్వలేక భార్య నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనింది. రాత్రి ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యతో గొడవపెట్టుకుని ఆమెను చితకబాదేశాడు.

తరువాత బయటకు వెళ్లిన భర్త అతని భార్య, పిల్లలకు తినడానికి ఆహారం తీసుకువచ్చాడు. భర్త తెచ్చిన ఆహారం భార్యతో పాటు నలుగురు పిల్లలు తిన్నారు. తల్లి, ఆమె నలుగురు పిల్లలు అస్వస్థతకు గురై కుప్పకూలిపోయారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న భర్త తలకు నిషా ఎక్కిపోవడంతో నిద్రపోయాడు. సరైన సమయంలో విషయం గుర్తించిన స్థానికులు తల్లి, ఆమె నలుగురు పిల్లలను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

English summary

Sadist: A 40-year-old man allegedly poisoned his wife and four minor children under the influence of alcohol after a heated argument with his wife in Moradabad in Uttar Pradesh.