Sadist lover: ప్రియురాలు, ఆమె తల్లి, చెల్లి నగ్న వీడియోలతో ?, ఎంజాయ్ చేసి మళ్లీ రివర్స్ !

చెన్నై/ తిరుచ్చి: బయట ఊర్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న యువతి, యువకుడు ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉంటూ సహజీవనం సాగించారు. ప్రియురాలి నగ్న వీడియో తీసిన ప్రియుడు నువ్వు నా పెళ్లి విషయంలో అడ్డుపడితే నీ నగ్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. ప్రియురాలిని బెదిరించిన ప్రియుడు వేరే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మళ్లీ ప్రియురాలితో టచ్ లోకి వచ్చిన కాలాంతకుడు నువ్వు మీ అమ్మ నగ్న వీడియో తీసుకురావాలని బెదిరించాడు. ప్రియురాలు ఆమె తల్లి బాత్ రూమ్ లో, బెడ్ రూమ్ లో పర్సనల్ గా ఉన్న సమయంలో వీడియో తీసి ప్రియుడికి ఇచ్చింది. నీ చెల్లి బాత్ రూమ్ వీడియోలు కావాలని ప్రియుడు అడగడంతో ప్రియురాలు సోదరి బాత్ రూమ్ వీడియోలు తీసి ప్రియుడికి ఇచ్చింది. ఒకే ఫ్యామిలీలో అమ్మా, కూతుర్ల నగ్న వీడియోలు సేకరించి ఎంజాయ్ చేస్తున్న కేటుగాడు వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని ప్రియురాలిని మళ్లీ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న స్టోరీ బయటకు రావడం కలకలం రేపింది.

English summary

Sadist lover: A man who fell in love with a woman near Trichy has taken a pornographic picture on his cell phone and threatened to take a pornographic picture of the girl's mother and sister. Police have arrested a porn lover after filing a case under 3 sections.