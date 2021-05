Sadist: వదినతో వన్స్ మోర్, ఆమెతో పెళ్లి, బెడ్ రూమ్ వద్దు, డైనింగ్ టేబుల్ మీద?, నో అంటే కాల్చేశాడు!

National

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ ముజఫర్ నగర్/ చెన్నై: సొంత అన్న భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టున్న తమ్ముడు వదినతో కొన్ని సంవత్సరాలు పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశాడు. మరిదికి కామం ఎక్కువ కావడంతో వదిన కూడా జల్సా చేసింది. అన్న చనిపోయిన తరువాత వేరే పెళ్లాం ఎందుకు అంటూ వదిననే అతను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మొబైల్ లో పోర్న్ వీడియోలు చూస్తూ వెరైటీ వెరైటీ సెక్స్ కోరికలు పెంచుకున్న భర్త తన భార్యతో వెరైటీగా కామం కోరికలు తీర్చుకోవాలని చెప్పాడు. బెడ్ రూమ్ రొమాన్స్ బోరుకొట్టిందని, డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఎంజాయ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని భర్త చెప్పాడు.

డైనింగ్ టేబుల్ మీద సెక్స్ లో పాల్గొనడానికి భార్య నిరాకరించింది. 15 రోజుల నుంచి డైనింగ్ టేబుల్ మీద కోరిక తీర్చాలని భర్త అతని భార్యకు టార్చర్ పెట్టాడు. ఎంతకు భార్య లొంగకపోవడంతో చివరికి భర్త రివాల్వర్ తీసుకుని భార్యను అదే డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టి దారుణంగా కాల్చి చంపేశాడు. భార్యను చంపేసిన భర్త ముగ్గురు పిల్లలను తీసుకెళ్లి గంగా నది కెనాల్ లో విసిరేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Sadist: Police here on Wednesday arrested a 35-year-old man for allegedly murdering his 28-year-old wife and throwing his three minor children into Ganga canal. Police said the crime occurred on Tuesday after the accused, identified as Pappu of Basedi village, was denied sex by his wife Doli.