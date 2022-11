Reject: ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మూడో అంతస్తు నుంచి యువతిని తోసి చంపేసిన మాజీ బాయ్ ఫ్రెండ్ !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/నోయిడా: చాలాకాలం నుంచి ఓ అమ్మాయి, అబ్బాయి స్నేహితులుగా ఉన్నారు. యువకుడు, యువతి వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. అయితే అమ్మాయి మాత్రం ఆమె స్నేహితుడితో చనువుగా ఉండటం లేదు. తనను ప్రేమించాలని యువకుడు అతని స్నేహిరాలిని వేధించాడు. నువ్వునాకు ఫ్రెండ్ మాత్రమే, ప్రియుడు కాదని ఆమె తేల్చి చెప్పింది. మాజీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గరకు మాజీ బాయ్ ఫ్రెండ్ వెళ్లాడు. మూడో అంతస్తు మీద ఉన్న యువతితో ప్రేమ విషయంలో గొడవపడ్డాడు. అమ్మాయి ప్రేమించనని తేల్చి చెప్పడంతో రగిలిపోయిన శాడిస్టు ఆమెను పై నుంచి కిందకు తోసేసి చంపేశాడు. నేను ఆమె అన్న అని, ఆసుపత్రికి పిలుచుకుని వెలుతానని కంపెనీ సిబ్బందికి చెప్పిన శాడిస్టు యువతి శవాన్ని అంబులెన్స్ లో తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు చెయ్యడానికి విఫలయత్నం చేశాడు.

English summary

Sadist: A 22-year-old woman employee of an insurance company in Noida died after she was allegedly pushed from the third floor of the office building by her colleague who was also her former boyfriend,