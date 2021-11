వాంఖడేకు షాక్ - ఆర్యన్ కేసు నుంచి తొలిగింపు : బదిలీ వేటు - లంచం ఆరోపణలతో...!!

India

oi-Sai Chaitanya

యావత్‌ దేశం దృష్టిని ఆకర్షించిన షారుఖ్‌ ఖాన్‌ తనయుడు ఆర్యన్‌ ఖాన్‌ డ్రగ్స్‌ కేసు వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. లంచం డిమాండ్ చేసారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న ఎన్సీబీ అధికారి సమీర్‌ వాంఖడే పై అధికారులు వేటు వేసారు. ఆర్యన్ ఖాన్‌ జైళ్లో ఉన్న సమయంలో బెయిల్ కోసం పోలీసు అధికారి వాంఖెడే డబ్బులు డిమాండ్ చేశాడన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ ఆరోపణలు సీరియస్‌గా తీసుకున్న ఉన్నతాధికారులు వాంఖెడేను తొలగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వాంఖెడే స్థానంలో విచారణాధికారిగా సంజయ్‌సింగ్‌ను నియమించారు.

English summary

The investigation into the Aryan Khan drugs case has been transferred from the NCB's Mumbai zone to a central team. Sameer Wankhede will no longer supervise the probe.