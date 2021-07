షాకింగ్ : తమిళనాడులో నరమాంస భక్షణ-ఆ శవం ఎక్కడిది..?-సమియాదీల అరెస్ట్..?

India

oi-Srinivas Mittapalli

తమిళనాడులో ఓ సంచలన ఘటన వెలుగుచూసింది. నరమాంసం భుజించారన్న ఆరోపణలతో కొంతమంది 'సమియాదీ'లపై కేసు నమోదైంది. ఓ ఆలయంలో జరిగిన వేడుకల్లో చేతిలో మనిషి పుర్రెను పట్టుకొని వీరంతా నృత్యాలు చేయడంతో నరమాంసం తిన్నట్లుగా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో స్థానిక అధికారి ఒకరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కొంతమంది సమియాదీలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు వారిని విచారిస్తున్నారు.

English summary

A case has been registered against a Swami who ate human flesh and head during a temple festival in Tenkashi. The incident took place during a temple festival in Kalla Orani village.