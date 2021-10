India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణ జరిపిన ఎన్డీపీఎస్ ప్రత్యేక కోర్టు ఆర్యన్ ఖాన్ కు బెయిల్ తిరస్కరించింది. ఈ రోజు ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ పిటిషన్‌ని కోర్టు కొట్టివేయడంపై నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో వాదనపై సర్వత్రా ఆసక్తి చోటు చేసుకుంది. ఎలాంటి డ్రగ్స్ దొరకని ఆర్యన్ ఖాన్ కు మూడు సార్లు బెయిల్ కోర్టు ఎందుకు నిరాకరించింది అన్నది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. జోనల్ డైరెక్టర్ సమీర్ వాంఖడే ఈ కేసులో వ్యవహరిస్తున్న తీరు చర్చనీయాంశం కాగా ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ రద్దుపై ఆయన స్పందన తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసిన వారికి ఆయన ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు.

English summary

NCB Zonal director Sameer Wankhede made an interesting comment says Satyameva Jayate after the court rejected bail for Shah Rukh Khan's son Aryan Khan. His one-word remark that Satyameva Jayate about the case became interesting.