మోదీ సర్కారుకు సీజేఐ రమణ మరో షాక్ -పెగాసస్ నిఘా కుట్రపై నోటీసులు -సుప్రీంకోర్టు అనూహ్య వ్యాఖ్యలు

Madhu Kota

ఇటీవల స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో.. ప్రస్తుత మోదీ సర్కారు పార్లమెంటును నడుపుతోన్న తీరు, అసలేముందో తెలియకుండానే కీలక బిల్లుల్ని ఆమోదించుకుంటోన్న వైనంపై ఆగ్రహావేదనలు వ్యక్తం చేసిన సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ.. పార్లమెంట్ స్తంభనకు కారనమైన 'పెగాసస్ నిఘా ఉదంతం'లోనూ సంచలనానికి తెరలేపారు. దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన పెగాసస్ నిఘా కుట్ర అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో దాఖలైన కేసుల్ని విచారిస్తోన్న సీజేఐ బెంచ్ మంగళవారం నాడు కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. అంతేకాదు, కేంద్ర తరఫు లాయర్ వాదనను సమర్థిస్తూ దేశ భద్రతపైనా సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. వివరాలివి..

The Supreme Court on Tuesday issued notice to the Central government in the batch of petitions seeking probe into the Pegasus snoopgate. A Bench of Chief Justice of India NV Ramana and Justices Surya Kant and Aniruddha Bose also said that the Bench needs to deliberate further on how to proceed with the matter and adjourned the hearing for ten days.