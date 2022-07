School: అక్కడ స్కూల్స్ కు ఆదివారం కాదు శుక్రవారం సెలవు, దెబ్బకు కమిటీలు రద్దు, మనదేశంలో !

India

oi-Mallikarjuna

రాంచీ/.జార్ఖండ్: ముస్లీంలు ఎక్కువగా నివాసం ఉంటున్న ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఉర్దూ స్కూల్స్ లో విద్యార్థుల వారం సెలవుల విషయంలో ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఆదివారం కాకుండా శుక్రవారం ఉర్దూ స్కూల్స్ కు సెలవు ఇస్తున్నారని, ఆదివారం స్కూల్ లో విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారని అధికారులకు సమాచారం అందింది. ఆదివారం కాకుండా విద్యాసంస్థలకు శుక్రవారం సెలవులు ఇస్తున్నారని విద్యాశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందింది. మ్యాటర్ తెలుసుకున్న ప్రభుత్వం ఉర్దూ స్కూల్స్ కు శుక్రవారం సెలవు రద్దు చేసి ఆదివారం సెలవు ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఉర్దూ స్కూల్స్ లో చదువుతున్న విద్యార్థుల కుటుంబ సభ్యులు మండిపడుతున్నారు.

School: Jharkhand's 43 schools had unilaterally changed weekly off from Sunday to Friday. Now it has been reverted and the Schools' management committees were dissolved.