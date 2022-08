హవ్వా.. రూ.20 పెట్టి జెండా కొనాలా..? దుమారం, వరుణ్ గాంధీ నిప్పులు

India

oi-Shashidhar S

స్వతంత్ర్య భారతవని 75వ స్వాతంత్య్ర వేడుకులు జరుపుకోబోతుంది. ఇందుకు యావత్ దేశం సిద్దమై ఉంది. వేడుకలకు సంబంధించి ప్రధాని మోడీ ఇప్పటికే తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో డీపీని తిరంగ జెండా పెట్టుకున్నారు. మిగతా వారు కూడా పెట్టుకోవాలని సూచించారు. ఇంకేముంది ఆయన అనుచరులు, అభిమానులు ఫాలొ అవుతున్నారు. చాలా మంది ఇళ్లపై కూడా ఉంచుతున్నారు. ఇది ఒక స్థాయి వరకు అయితే ఓకే.. కానీ అదీ దాటితేనే ప్రమాదం. అవును కొందరు రేషన్ షాపుల్లో విధిగా జెండా కొనాలని షరతు విధించిన వార్త దుమారం రేపింది. దీనిపై సొంత పార్టీ నేత, ఎంపీ వరుణ్ గాంధీ స్పందించారు.

English summary

Pilibhit MP varun gandhi shared video on Twitter with a post that read, "It would be unfortunate if celebrations to mark the 75th anniversary of Independence become a burden for the poor."