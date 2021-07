Raj Kundra Arrest : శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్‌ కుంద్రాలో మరో కోణం-పోర్న్ చిత్రాలు-పక్కా ఆధారాలతో అరెస్ట్

India

ప్రముఖ సినీ నటి శిల్పా శెట్టి భర్త,వ్యాపారవేత్త రాజ్‌ కుంద్రాను ముంబై పోలీసులు సోమవారం(జులై 19) రాత్రి అరెస్ట్ చేశారు. పోర్న్ చిత్రాలు నిర్మిస్తున్నారన్న ఆరోపణలతో పోలీసులు ఆయన్ను అరెస్ట్ చేయడం గమనార్హం. రాజ్‌కుంద్రాపై ఆరోపణలకు సంబంధించి తమ వద్ద అన్ని ఆరోపణలు ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

పోర్న్ చిత్రాల నిర్మాణానికి సంబంధించి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇందులో రాజ్‌ కుంద్రా పాత్ర కీలకంగా ఉందని నిర్దారించామన్నారు. 'ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్‌లో ఫిబ్రవరి,2021లో పోర్న్ చిత్రాలకు సంబంధించి కేసు నమోదైంది. పోర్న్ చిత్రాల నిర్మాణం,పలు యాప్స్‌లో వాటిని అప్‌లోడ్ చేసిన కారణంగా ఈ కేసు నమోదు చేశాం. ఇందులో రాజ్‌కుంద్రా ప్రధాన సూత్రధారిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.దీనికి సంబంధించి అన్ని ఆధారాలు మా వద్ద ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.' అని ముంబై పోలీస్ కమిషనర్ వెల్లడించారు.



మరోవైపు రాజ్ కుంద్రా తనపై వస్తున్న ఆరోపణలను ఖండిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోర్న్ చిత్రాలు నిర్మించినట్లుగా చెబుతున్న సంస్థతో తాను గతంలోనే తెగదెంపులు చేసుకున్నానని ఆయన చెబుతున్నట్లు సమాచారం.

గతంలో ఐపీఎల్‌లో రాజస్తాన్ రాయల్స్ జట్టుకు రాజ్‌కుంద్రా సహ యజమానిగా వ్యవహరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఐపీఎల్-2013 సీజన్‌లో బయటపడ్డ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్‌లో రాజ్ కుంద్రాపై కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఐపీఎల్‌లో పాల్గొనకుండా ఆయనపై నిషేధం కూడా పడింది. 2018లో బిట్‌కాయిన్ కుంభకోణంలోనూ రాజ్ కుంద్రాపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. అప్పట్లో ఈడీ ఆయన్ను విచారించింది. తాజాగా పోర్న్ చిత్రాల కేసులో ఇరుక్కోవడంతో రాజ్ కుంద్రా పరువు పోయినట్లయింది.

English summary

Raj Kundra Arrest-Porn film Making-Mumbai: Businessman Raj Kundra, husband of popular film actress Shilpa Shetty, was arrested by Mumbai police on Monday (July 19) night. He was arrested by the police on charges of producing pornographic films.