Google Doodle: గూగుల్ మెచ్చిన శ్లోక్ డూడుల్..

India

oi-Chekkilla Srinivas

2022 డూడుల్ ఫర్ గూగుల్ పోటీ విజేతను గూగుల్ సోమవారం ప్రకటించింది. ఈ సంవత్సరం కోల్‌కతాకు చెందిన శ్లోక్ ముఖర్జీ 'ఇండియా ఆన్ ది సెంటర్ స్టేజ్' అనే తన స్పూర్తిదాయకమైన డూడుల్‌ చేసినందకు విజేతగా నిలిచాడు. శ్లోక్ డూడుల్ ను సోమవారం Google.co.inలో కూడా ప్రదర్శిస్తునారు. "రాబోయే 25 సంవత్సరాలలో, నా భారతదేశం మానవాళి అభివృద్ధికి వారి స్వంత పర్యావరణ అనుకూల రోబోట్‌ను అభివృద్ధి చేస్తుంది. భారతదేశం భూమి నుంచి అంతరిక్షానికి క్రమం తప్పకుండా ఇంటర్‌గెలాక్టిక్ ప్రయాణాలను కలిగి ఉంటుంది. భారతదేశం యోగా, ఆయుర్వేదంలో మరింత అభివృద్ధి చెందుతుంది, రాబోయే సంవత్సరాల్లో మరింత బలపడుతుంది" అని శ్లోక్ అన్నాడు

ఈ సంవత్సరం పోటీకి దేశంలోని 100 నగరాల వారు 1 నుంచి 10 తరగతుల పిల్లల దాదాపు 1,15,000 కంటే ఎక్కువగా పాల్గొన్నారు. "రాబోయే 25 సంవత్సరాలలో, నా భారతదేశం " అనే థీమ్‌కు ఈ పోటీని నిర్వహించారు. న్యాయనిర్ణేత ప్యానెల్‌లో నటుడు, చిత్రనిర్మాత, నిర్మాత, టీవీ వ్యక్తిత్వం ఉన్న నీనా గుప్తా, టింకిల్ కామిక్స్‌లో ఎడిటర్-ఇన్-చీఫ్, కురియాకోస్ వైసియన్, యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ స్లే పాయింట్, ఆర్టిస్ట్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అలికా భట్,కె Google డూడుల్ టీమ్‌తో పాటు ఉన్నారు.

"విద్యార్థులు తమ ఎంట్రీలకు తీసుకువచ్చిన సృజనాత్మకత, చిత్రాల ద్వారా మేము ఆశ్చర్యపోయాం. చాలా డూడుల్‌లలో సాంకేతికత, సుస్థిరత అభివృద్ధి సాధారణ ఇతివృత్తాలుగా ఉద్భవించినందుకు మేము ప్రత్యేకంగా సంతోషిస్తున్నాము" అని Google Doodle పేజీ పేర్కొంది.

దేశం నలుమూలల నుంచి 20 మంది ఫైనలిస్ట్‌లను ఎన్నుకున్నారు. 20 ఫైనలిస్ట్ డూడుల్స్ పబ్లిక్ ఓటింగ్ కోసం ఆన్‌లైన్‌లో ప్రదర్శించారు. జాతీయ విజేతతో పాటు, 4 గ్రూప్ విజేతలను కూడా ఎంపిక చేశారు. డూడుల్ ఫర్ గూగుల్ పోటీ యువతలో సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించడం, కల్పనను జరుపుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

English summary

This year Shlok Mukherjee from Kolkata won for his inspirational doodle 'India on the Center Stage'. Shlok Doodle will also be featured on Google.co.in on Monday.