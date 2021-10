Shock: కోడలి అక్రమ సంబంధం, ఒకేసారి నలుగురిని చంపిన మాజీ ఆర్మీ ఉద్యోగి, విరక్తితో జైల్లో ఆత్మహత్య !

India

oi-Mallikarjuna

గురుగ్రామ్: కోడలి అక్రమ సంబంధం గురించి తెలుసుకున్న ఆమె మామ రిగిలిపోయాడు. బుద్దిమార్చుకోవాలని కోడలికి ఆమె మామ చాలాసార్లు చెప్పాడని తెలిసింది. ఎంత చెప్పినా కోడలు ఆమె పద్దతి మార్చుకోలేదని మామ రగిలిపోయాడు. మాజీ ఆర్మీ ఉద్యోగి అయిన మామ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. తమ కుటుంబం పరువు పోతుందని కోపంతో కోడలితోపాటు మరో ముగ్గురిని దారుణంగా నరికి చంపేశాడ. నాలుగు హత్యల కేసులో అరెస్టు అయిన మామ జైల్లో ఉన్నాడు. జైల్లో హిందీ పద్యాలు, పాటు రాసుకుంటున్న మామ అదే నోట్ ప్యాడ్ మీద డెత్ నోట్ రాసిపెట్టి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవాడం కలకలం రేపింది.

Revenge: రెండో భర్తను వదిలేసింది, ప్యాంటులో బాంబు పెట్టుకుని వెళ్లి భార్య కౌగిలించుకున్న భర్త!

English summary

Shock: An ex-Army man, who had allegedly murdered his daughter-in-law and three other people and walked into a police station with a machete, took his own life on Tuesday. The accused penned down a suicide note before taking the drastic step.