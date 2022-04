Shock: రూమ్ లోకి వెళ్లిన మామ, కోడలిని చూసి రగిలిపోయాడు, తుపాకితో కాల్చి చంపేశాడు, అసలు మ్యాటర్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/థాణే: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో కాపురం చెయ్యడానికి అత్తారింటికి వెళ్లింది. మహిళ కాపురం చెయ్యడానికి వెళ్లిన భర్త కుటుంబ సభ్యులు ఉమ్మడి కాపురం ఉంటున్నారు. మహిళ, ఆమె భర్త, అతని తల్లిదండ్రులు, వారి అన్నదమ్ములు, వారి భార్యలు అందరూ ఒకే ఇంటిలో ఉంటున్నారు. ప్రతిరోజు అత్తమామలకు ఆమె టిఫిన్, కాఫీలు, భోజనాలు పెడుతోంది. ఉదయం నుంచి మద్యాహ్నం వరకు మామ ఆయన రూమ్ లోనే ఉన్నాడు. మామ నాలుగైదుసార్లు ఆయన కోడలిని పిలిచారు. మామ ఎంత పిలిచినా కోడలు మాత్రం పలకకుండా ఆమె పని ఆమె చేసుకుంటూ ఉండిపోయింది.

కోడలిని పిలిచి పిలిచి విసిగిపోయాడు. కొంత సేపటి తరువాత మామ ఆయన రూమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంట్లో ఉన్న తుపాకి తీసుకుని కోడలు ఉన్న రూమ్ లోకి వెళ్లాడు. అంతే అక్కడ సీన్ చూసిన మామ తుపాకితో ఆయన కోడలి మీద కాల్పులు జరపడంతో కుటుంబ సభ్యులు హడలిపోయారు. తుపాకి తూటాలు దూసుకోవడంతో కోడలు కుప్పకూలిపోయింది. తోటి కోడళ్లు, బావ కలిసి ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించిన తరువాత ఆమె ప్రాణాలు పోయాయి. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. మామ ఆయన కోడలిని ఎందుకు తుపాకితో కాల్చిపారేశాడు అని మ్యాటర్ తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు హడలిపోయారు.

English summary

Shock: A 42-year-old woman on Friday died at a hospital in Maharashtra’s Thane a day after her father-in-law allegedly shot her over a delay in serving him breakfast, police said.