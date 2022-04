Shock: టైమ్ పాస్ చేస్తున్న 10వ తరగతి కొడుకు ఏం చేశాడంటే, నిద్రపోతున్న తండ్రిని ?, పక్కింటోళ్లు !

India

భోపాల్/మధ్యప్రదేశ్: బాగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగం చెయ్యాలని తండ్రి అతని కొడుక్కి చెబుతూ వస్తున్నాడు. 10వ తరగతికి వచ్చిన కొడుకు సక్రమంగా చదవకపోవడంతో తండ్రి అతని కొడుకును కొన్ని నెలలుగా మందలిస్తున్నాడు. ఇటీవల 10వ తరగతి పరీక్షలు దగ్గరపడుతున్న సమయంలో కొన్ని నెలల ముందు నుంచి ఎక్కువగా బయట స్నేహితులతో కలిసి తిరుగుతూ టైమ్ పాస్ చేస్తున్న కొడుకును అతని తండ్రి చితకబాదేశాడు. 10వ తరగతి పరీక్షలకు తాను సక్రమంగా చదవడం లేదని, నేను ఫెయిల్ అవుతానని కొడుకులో ఆందోళన మొదలైయ్యింది. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి పక్కింటిలో నివాసం ఉంటున్న వారితో 10వ తరగతి చదువుతున్న అబ్బాయి కుటుంబ సభ్యులకు గొడవలు ఉన్నాయి. రాత్రి భోజనం చేసిన తండ్రి టైమ్ పాస్ చేస్తూ టీవీ చూస్తున్న కొడుకును చితకబాదేశాడు. నువ్వు 10వ తరగతి ఫెయిన్ అయితే నీ అంతు చూస్తానని, నిన్ను ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేస్తానని తండ్రి అతని కొడుకుకు గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చి తరువాత రూమ్ లో వెళ్లి నిద్రపోయాడు. అర్దరాత్రి దాటిన తరువాత రూమ్ లో ఉన్న వ్యక్తి హత్యకు గురైనాడు. తన తండ్రిని పక్కింటి వ్యక్తులు హత్య చేసి పారిపోయారని 10వ తరగతి అబ్బాయి గట్టిగా కేకలు వేశాడు. పోలీసులు ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో స్టోరీ మొత్తం రివర్స్ అయ్యింది.

