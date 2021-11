Aryan Khan drugs case: వసూళ్ల కోసం సమీర్ వాంఖెడె ప్రైవేట్ ఆర్మీ

India

ముంబై: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌కు బెయిల్ లభించిన అనంతరం రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. అధికార మహా వికాస్ అఘాడీ, ప్రతిపక్ష భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల మధ్య మాటల యుద్ధం చోటు చేసుకుంది. విమర్శలు-ప్రతి విమర్శలు, ఆరోపణలు-ప్రత్యారోపణలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. నార్కొటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారి సమీర్ వాంఖెడె కేంద్రబిందువుగా ఈ దాడి కొనసాగుతోంది.

English summary

NCP leader Nawab Malik alleged that the Sameer Wankhede createda private army in NCB. Wankhede says NCB people were not involved, then what was Gosavi doing?. Nawab Malik questioned.